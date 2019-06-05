Кабмін схвалив звільнення 13 голів облдержадміністрацій (список)



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Серед тих, кого пропонують звільнити, - голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко

Кабінет Міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомив після засідання Кабінету Міністрів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак

«Всього схвалено 13 осіб» - сказав Семерак.

Згідно з документом, який є в розпорядженні «Інтерфакс-Україна», Кабмін схвалив звільнення з обійманих посад Олександра Савченка (голова Волинської ОДА), Олександра Куця (голова Донецької ОДА), Геннадія Москаля (голова Закарпатської ОДА), Костянтина Бриля (голова Запорізької ОДА), Олега Гончарука (голова Івано-Франківської ОДА), Олександра Терещука (голова Київської ОДА), Сергія Кузьменка (голова Кіровоградської ОДА), Олега Синютки (голова Львівської ОДА), Олексія Савченка (голова Миколаївської ОДА), Миколи Клочка (голова Сумської ОДА), Степана Барни (голова Тернопільської ОДА), Вадима Лозового (голова Хмельницької ОДА), Олександра Мисника (голова Чернігівської ОДА).

Раніше повідомлялося, що на засіданні уряду його глава Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін сьогодні подає президенту на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій.

«І очікуємо на те, що Адміністрація президента спільно з секретаріатом Кабінету міністрів опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА», - сказав Гройсман.