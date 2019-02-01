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    Капітан судна «Норд» не з'явився на судове засідання

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    <span>Капітан затриманого в Азовському морі кримського судна &laquo;Норд&raquo; Володимир Горбенко</span> - Капітан судна «Норд» не з'явився на судове засідання
    Капітан затриманого в Азовському морі кримського судна «Норд» Володимир Горбенко

    Горбенка поки в розшук не оголошували

    Зниклий капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко не з'явився на підготовче засідання в Оболонський райсуд Києва 1 лютого.

    За клопотання прокурора судове засідання перенесли через відсутність Горбенка.

    Наразі капітана «Норду» в розшук не оголошували, оскільки немає даних про його умисне ухиляння від судових засідань.

    Наступне засідання призначили на 13 березня.

    Раніше, його адвокат, Олександр Руденко, заявив, що Горбенко зник 26 січня й ніхто з рідних не знає про його місце перебування, окрім того всі речі залишились в квартирі. На думку адвоката, до зникнення можуть бути причетні правоохоронні органи, оскільки в квітні Горбенко вже зникав, утім через 5 годин стало відомо, що його затримала Служба безпеки України.

    Водночас раніше повідомлялося, що у разі неявки капітана кримського судна «Норд» Володимира Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.

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