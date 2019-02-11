Капітан судна «Норд», якого розшукує українська поліція, з'явився в окупованому Криму - росЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Капітан заарештованого в Україні кримського судна «Норд» Володимир Горбенко

Горбенко в інтерв'ю російським ЗМІ розповів, що перетнув кордон за паспортом Росії

Оголошений в розшук капітан заарештованого в Україні кримського судна «Норд» Володимир Горбенко нібито повернувся в анексований Крим. Про це з посиланням на його матір Євгенію Горбенко повідомляє в понеділок, 11 лютого, РИА Новости.

«Син вдома. Повернувся ще в суботу. Почувається нормально», - сказала вона.

За її словами, Горбенко перебуває в окупованій Керчі.

Сам Горбенко в інтерв'ю російським ЗМІ розповів, що перетнув кордон за паспортом Росії.

«У мене не було жодних обмежень на повернення додому», - запевнив він.

Раніше українська поліція 4 лютого оголосила Горбенка в розшук як безвісти зниклого. За даними МВС України, він зник у Мелітополі, на зв'язок з рідними не виходив з 26 січня. Після зникнення Горбенка в Україні відкрили кримінальне провадження про вбивство.

Відомо, що Горбенко був єдиним з екіпажу «Норду», хто залишався на материковій частині України, де проти нього порушили кримінальну справу. У квітні Херсонський суд відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання - прибути до слідчого на першу вимогу.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали судно «Норд» в Азовському морі в кінці березня 2018 року. Його заарештували і відправили в український порт Бердянськ, а у команди вилучили паспорти.