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    Капітан судна «Норд», якого розшукує українська поліція, з'явився в окупованому Криму - росЗМІ

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    Капітан заарештованого в Україні кримського судна &laquo;Норд&raquo; Володимир Горбенко - Капітан судна «Норд», якого розшукує українська поліція, з'явився в окупованому Криму - росЗМІ
    Капітан заарештованого в Україні кримського судна «Норд» Володимир Горбенко

    Горбенко в інтерв'ю російським ЗМІ розповів, що перетнув кордон за паспортом Росії

    Оголошений в розшук капітан заарештованого в Україні кримського судна «Норд» Володимир Горбенко нібито повернувся в анексований Крим. Про це з посиланням на його матір Євгенію Горбенко повідомляє в понеділок, 11 лютого, РИА Новости.

    «Син вдома. Повернувся ще в суботу. Почувається нормально», - сказала вона.

    За її словами, Горбенко перебуває в окупованій Керчі.

    Сам Горбенко в інтерв'ю російським ЗМІ розповів, що перетнув кордон за паспортом Росії.

    «У мене не було жодних обмежень на повернення додому», - запевнив він.

    Раніше українська поліція 4 лютого оголосила Горбенка в розшук як безвісти зниклого. За даними МВС України, він зник у Мелітополі, на зв'язок з рідними не виходив з 26 січня. Після зникнення Горбенка в Україні відкрили кримінальне провадження про вбивство.

    Відомо, що Горбенко був єдиним з екіпажу «Норду», хто залишався на материковій частині України, де проти нього порушили кримінальну справу. У квітні Херсонський суд відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання - прибути до слідчого на першу вимогу.

    Нагадаємо, українські прикордонники затримали судно «Норд» в Азовському морі в кінці березня 2018 року. Його заарештували і відправили в український порт Бердянськ, а у команди вилучили паспорти.

     

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