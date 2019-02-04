МВС оголосило у розшук зниклого капітана судна «Норд»



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Місцем зникнення капітана вказано місто Мелітополь Запорізької області

Володимир Горбенко зник 26 січня

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук капітана заарештованого кримського судна «Норд» Володимира Горбенка.

Інформація про це оприлюднена на сайті МВС України в понеділок, 4 лютого.

Зазначається, що Горбенко зник 26 січня. Він вважається зниклим безвісти і поміщений у список розшукуваних осіб.

Місцем зникнення капітана вказано місто Мелітополь Запорізької області. Горбенка розшукує місцевий відділ поліції.

Нагадаємо, що зниклий капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко не з'явився на підготовче засідання в Оболонський райсуд Києва 1 лютого.

Раніше його адвокат Олександр Руденко заявив, що Горбенко зник 26 січня й ніхто з рідних не знає про його місце перебування, окрім того всі речі залишились в квартирі. На думку адвоката, до зникнення можуть бути причетні правоохоронні органи, оскільки в квітні Горбенко вже зникав, утім через 5 годин стало відомо, що його затримала Служба безпеки України.

Раніше повідомлялося, що у разі неявки капітана кримського судна «Норд» Володимира Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.