Капітаном теплохода, який протаранив корабель з туристами в Будапешті, був українець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Viking Sygin» на швидкості наздогнав «Русалку» і врізався в теплохід

За даними поліції, капітан «Viking Sygin» має значний досвід роботи

Капітаном річкового теплохода «Viking Sygin», який зіткнувся з прогулянковим теплоходом «Русалка» в Будапешті, був громадянин України.

Про це повідомляє hvg.hu.

Представник угорської поліції на прес-конференції заявив, що українець очолював екіпаж «Viking Sygin», який виконував річковий круїз по Дунаю з німецького міста Пассау в Будапешт, пише видання.

Він зауважив, що капітан має значний досвід роботи. Поліція вже допитала екіпаж, але подробиць допиту не оприлюднила.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу, але поки звинувачень нікому не пред'являли.

Поліція оприлюднила відео, на якому можна побачити, як «Viking Sygin» на швидкості наздоганяє «Русалку» і врізається в неї, після чого прогулянковий теплохід перевертається на бік.

Нагадаємо, прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сім вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою безвісти.

До пошукової операції залучили один з військових кораблів і дайверів угорської армії. Уламки човна лежать на глибині 3-4 метри.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

Джерело: Європейська правда