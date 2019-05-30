Теплохід, який затонув з туристами в Будапешті, був збудований в 1949 році в Херсоні



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На борту судна на момент аварії перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу

З 1949 по 1992 рік теплохід «Русалка» використовувався тільки в Радянському Союзі

Прогулянковий теплохід «Русалка», який затонув в середу ввечері в Будапешті після зіткнення з круїзним лайнером, був побудований в 1949 році і в цьому році йому виповнилося б 70 років.

Про це повідомляє hvg.hu.

Згідно з Судовим реєстром, «Русалка» була моторним пасажирським судном проекту 544 («Москвич»), побудованим 1949 року Херсонською суднобудівною компанією. Його довжина становила 27,25 метра, ширина - 4,8 метра.

Корабель приводився в рух 150-сильним двигуном, і його палуба могла вмістити до 150 осіб. Швидкість судна досягала 19 км/год.

З 1949 по 1992 рік корабель використовувався тільки в Радянському Союзі. У 1992 році він став власністю угорської компанії SZOT Cruises, а в 2003 році був переданий компанії Panorama Deck Kft.

Прогулянковий теплохід «Русалка»

Прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сім вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою безвісти.

До пошукової операції залучили один з військових кораблів і дайверів угорської армії. Уламки човна лежать на глибині 3-4 метри.

Джерело: Європейська правда