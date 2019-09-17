Карпюк підтвердив участь у війні в Придністров'ї та Абхазії і заперечив - у Чеченській війні



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Колишній заступник лідера партії «Правий сектор» Микола Карпюк

Звільнений політв'язень зазначив, що допомагав збирати гуманітарну допомогу для чеченців, але в бойових діях участі не брав

Звільнений політв'язень, колишній заступник лідера партії «Правий сектор» Микола Карпюк заперечує участь в Чеченській війні і підтверджує участь у війні в Придністровській Молдавській республіці (ПМР) і Абхазії. Про це він сказав на пресконференції.

«Скажу відверто, я був командиром УНСО під час війни в Придністров'ї і був в 1993 році - в Абхазії... Але на Чеченську війну я не вирушав», - заявив Карпюк.

Він зазначив, що допомагав збирати гуманітарну допомогу для чеченців, але в бойових діях участі не брав.

Карпюк зазначив, що в цей період у нього дуже хворіла мати.

Крім того, з його слів, у період чеченської війни націоналісти УНСО були зосереджені на придушенні сепаратистських настроїв у Криму.

Як повідомлялось, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі «35 на 35». Зокрема, були звільнені політв'язні Микола Карпюк та Станіслав Клих.

Раніше звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.

Довідка: 26 травня 2016 року суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - на початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечували усі обвинувачення. Сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк були в Чечні в цей період.

Джерело: Українські новини