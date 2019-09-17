Карпюк підтвердив участь у війні в Придністров'ї та Абхазії і заперечив - у Чеченській війні
Звільнений політв'язень зазначив, що допомагав збирати гуманітарну допомогу для чеченців, але в бойових діях участі не брав
Звільнений політв'язень, колишній заступник лідера партії «Правий сектор» Микола Карпюк заперечує участь в Чеченській війні і підтверджує участь у війні в Придністровській Молдавській республіці (ПМР) і Абхазії. Про це він сказав на пресконференції.
«Скажу відверто, я був командиром УНСО під час війни в Придністров'ї і був в 1993 році - в Абхазії... Але на Чеченську війну я не вирушав», - заявив Карпюк.
Він зазначив, що допомагав збирати гуманітарну допомогу для чеченців, але в бойових діях участі не брав.
Карпюк зазначив, що в цей період у нього дуже хворіла мати.
Крім того, з його слів, у період чеченської війни націоналісти УНСО були зосереджені на придушенні сепаратистських настроїв у Криму.
Як повідомлялось, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі «35 на 35». Зокрема, були звільнені політв'язні Микола Карпюк та Станіслав Клих.
Раніше звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.
Джерело: Українські новини