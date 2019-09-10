Карпюк розповів про катування в російській в'язниці: били струмом і не давали спати



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Микола Карпюк розповів про тортури в РФ

Окрім катування тюремники застосовували психотропні засоби, зазначив Карпюк

Звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.

За його словами, Клиха піддавали більш жорстоким тортурам.

«Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом, його потім привозили, саджали в клітку, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали «На коліна!», «Не вставати!», «Не рухатись!», - розповів Карпюк.

Також він розповів про те, як в російській в'язниці катували його самого.

«Як тільки стемніє, виводять в коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - металева клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу «Не спати! Не спати!» - не дають спати», - сказав Карпюк.

За його словами, окрім катування, тюремники застосовували психотропні засоби.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.