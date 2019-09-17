Колишній політв’язень Карпюк сьогодні проведе пресконференцію
Тема пресконференції: «Україна після полону»
У вівторок, 17 вересня, о 14:30 в «Укрінформі» відбудеться пресконференція звільненого політв'язня Кремля Миколи Карпюка.
Тема пресконференції: «Україна після полону».
Звільнений український політв’язень Микола Карпюк розкаже про своє викрадення, полон, звільнення та ставлення до української політики.
Раніше звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.
До слова, 10 вересня колишні бранці Кремля Олег Сенцов та Олександр Кольченко провели пресконференцію.
11 вересня журналіст Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну з РФ, та його адвокат Марк Фейгін дали першу після звільнення пресконференцію.
16 вересня звільнений в рамках обміну ув’язненими між Україною та РФ український активіст з окупованого Криму Володимир Балух дав пресконференцію.