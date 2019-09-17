Колишній політв’язень Карпюк сьогодні проведе пресконференцію



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Микола Карпюк після повернення з російської в'язниці

Тема пресконференції: «Україна після полону»

У вівторок, 17 вересня, о 14:30 в «Укрінформі» відбудеться пресконференція звільненого політв'язня Кремля Миколи Карпюка.

Тема пресконференції: «Україна після полону».

Звільнений український політв’язень Микола Карпюк розкаже про своє викрадення, полон, звільнення та ставлення до української політики.

Раніше звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.

До слова, 10 вересня колишні бранці Кремля Олег Сенцов та Олександр Кольченко провели пресконференцію.

11 вересня журналіст Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну з РФ, та його адвокат Марк Фейгін дали першу після звільнення пресконференцію.

16 вересня звільнений в рамках обміну ув’язненими між Україною та РФ український активіст з окупованого Криму Володимир Балух дав пресконференцію.

Довідка: 26 травня 2016 року суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - на початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечували усі обвинувачення. Сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк були в Чечні в цей період.