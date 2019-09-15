Уболівальника і колишнього політв’язня Карпюка вітали на млинівському стадіоні



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Колишній політв’язень Микоа Карпюк

В мережі опублікували відео зустрічі Миколи Карпюка

Вчора 14 вересня у місті Млинів на стадіоні «Колос» відбувся футбольний матч між рівненським «Вересом» і чернівецькою «Буковиною». На стадіоні був присутній колишній кремлівський політв’язень Микола Карпюк.

В мережі опублікували відео зустрічі вболівальників зі звільненим героєм.

Нагадаємо, Микола Карпюк – один із лідерів партії УНА-УНСО, як стверджують, брав участь у кількох конфліктах на пострадянських теренах, зокрема, у грузинсько-абхазькому конфлікті на боці Грузії. Затриманий ФСБ Росії у березні 2014 року на українсько-російському кордоні. Разом з іншим українцем, Станіславом Клихом звинувачений Росією в «участі у Першій чеченській війні», засуджений російським судом до 22,5 років ув’язнення. Міжнародні правозахисні організації визнали його політв’язнем.

Як повідомлялося, звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.