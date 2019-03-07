Катастрофа МН17: розгляд справи в ЄСПЛ може тривати до семи років



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Існує також імовірність того, що Європейський суд скаже, що не можна подавати позов напряму до ЄСПЛ

«Нам доведеться довго чекати», визнав адвокат родичів загиблих

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) поінформував, що отримав позов від родичів загиблих у катастрофі рейсу МН17, тепер вони чекають на рішення щодо дати початку розгляду.

Про це адвокат Веру Мева, який представляє інтереси родичів загиблих, розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

«Для нас справа вже почалася, - розказав адвокат. - Ми подали заяву наприкінці листопада. Відтоді ми чекаємо цієї дати (дати початку розгляду в ЄСПЛ — ред.). Це довгий шлях. Розгляд справи може тривати від п’яти до семи років. Єдине, що ми знаємо – нам доведеться довго чекати».

За його словами, існує також імовірність того, що Європейський суд скаже, що не можна подавати позов напряму до ЄСПЛ.

Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і минуло шість місяців від дати остаточного рішення на національному рівні.

«Ми чекаємо, що зробить Європейський суд. Він має діяти відповідно до прийнятих норм: коли ви позиваєтеся до країни – ви повинні спочатку позиватися в самій цій країні. Таким чином, у цьому випадку ми мали податися до Росії, щоб скаржитися на Росію. Але ми аргументували, що це буде неефективно, тому що дії Росії не відповідають міжнародному праву», - пояснює адвокат.

Нідерландський адвокат сподівається, що суд прийме позов до розгляду.

«Якщо суд дасть дозвіл, то судовий процес розпочнеться, і у цьому випадку Російська Федерація повинна буде відповісти на позов. Ми сподіваємося на це», - каже Мева.

Як відомо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

Раніше у Гаазі представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі Boeing рейсу МН17.

Зазначимо, що 6 грудня 2018 року українські депутати продовжили дію угоди щодо розслідування збитого росіянами МН17.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що розвідка Росії намагалася вкрасти документи про розслідування авіакатастрофи MH17.