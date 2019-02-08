Катастрофа МН17: у РФ заявили, що готові до переговорів з Нідерландами



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Boeing-777 «Малайзійських авіаліній». що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом у липні 2014 року

Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за збиття Boeing рейсу MH17

Росія готова проводити переговори з Нідерландами щодо пасажирського літака «Малайзійських авіаліній», збитого над Україною влітку 2014 року.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, повідомляє Reuters.

«Наш діалог не припинився, в тому числі і на політичному рівні. Ми торкаємося цих питань, ми готові до переговорів», - сказав Грушко.

Заява пролунала після того, в МЗС Нідерландів заявили, що «все більш впевнені», що російські чиновники готові найближчим часом зустрітися для приватних переговорів про те, хто відповідає за збиття рейсу МН17.

Якщо Росія зрештою визнає певну форму юридичної відповідальності, це могло б призвести до компенсаційних вимог від родичів загиблих людей та подання справи до міжнародного суду.

Нагадаємо, у Гаазі представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі Boeing рейсу МН17.

Зазначимо, що 6 грудня 2018 року українські депутати продовжили дію угоди щодо розслідування збитого росіянами МН17.

Як відомо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що розвідка Росії намагалася вкрасти документи про розслідування авіакатастрофи MH17.