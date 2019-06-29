Католики України хочуть просити у Папи Римського визнання патріархату



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Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук)

Очікується, що тема патріархату може бути піднята на зустрічі керівництва УГКЦ з Папою Римським, яка пройде у Ватикані на початку липня

Греко-католицька церква України хоче отримати статус патріархату. Про це глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) розповів в п'ятницю, 28 червня, в інтерв'ю прес-службі RISU (Релігійно-інформаційної служби України).

За його словами, українська церква за своєю структурою вже нагадує патріархат. Керівний орган, Священний синод, вибирає єпископів. Папа Римський Франциск стверджує цей вибір. Таким чином, вважає Шевчук, патріархат повинен бути не створений, а визнаний.

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Очікується, що тема патріархату може бути піднята на зустрічі керівництва УГКЦ з Папою Римським, яка пройде у Ватикані на початку липня. У майбутніх консультаціях у Ватикані також візьмуть участь глави курії, відповідальні за Україну. Про це повідомили у Ватикані на початку травня.

Фактично кожен десятий житель, в основному православної України, сповідує католицизм. Церква проводить свої богослужіння в так званому візантійському, тобто східно-церковному обряді. У церкві, за даними на 2016 рік, служать 3405 священиків і 42 єпископа. Їй належить 3 828 парафій.

У католицизмі сан патріарха, в основному, мають ієрархи, які очолюють Східні католицькі церкви зі статусом патріархату. На Заході титул вживається рідко.

Як повідомлялось, раніше Папа Римський Франциск скликав у Ватикані 5-6 липня верховного архієпископа і членів Постійного синоду і митрополитів Української греко-католицької церкви (УГКЦ).