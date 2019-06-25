В Одесі намагаються захопити храм Помісної церкви



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Храм Різдва Христового в Одесі Фото: facebook.com

Завдяки поліції, священникам Одеської єпархії ПЦУ та небайдужим вірянам Української православної церкви, протизаконним діям вдалося завадити, але протистояння триває

У ніч на 25 червня група людей, яка називає себе прихожанами храму Різдва Христового міста Одеси, спробувала захопити храм та Єпархіальне управління Одеської єпархії ПЦУ. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Православної церкви України у Facebook.

За даними ПЦУ, «цими діями керував заборонений у служінні священник Віталій Сеник, який тепер називає себе кліриком Київського патріархату, котрий, нагадаємо, був офіційно ліквідований 15 грудня 2018 року».

Завдяки працівникам Національної поліції України в Одеській області, священникам Одеської єпархії ПЦУ та небайдужим вірянам помісної Української православної церкви, протизаконним діям вдалося завадити. Однак протистояння триває.

«Єдина помісна Православна церква України закликає учасників та організаторів таких акцій зупинитись і одуматись, усвідомити всі згубні наслідки подібних вчинків та припинити підрив єдності Церкви і єдності українського народу», - наголошується у повідомленні.

Зазначимо, у Києві в понеділок, 24 червня, відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної церкви України у відповідь на дії Філарета, який повернув собі Київський патріархат разом з майном та не визнав Томос.

Священний Синод ввів жорсткі санкції проти почесного патріарха: перепідпорядкувати усі парафії Філарета Епіфанію; відлучити єпископів, які підтримали Філарета та забрати єпархію у Філарета.

Згудно з рішенням Синод, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією. Українська православна церква не сприймає рішень Філарета.

При цьому почесний патріарх й надалі служитиме у Володимирському соборі у Києві.