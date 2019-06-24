Митрополит Симеон про перехід у Помісну церкву: У мене було 320 парафій, зараз лишилося 20



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Митрополит Вінницький та Барський Симеон під час святкового богослужіння у День Святої Трійці

«Я втратив дуже багато…», - розказав митрополит, що перейшов у Помісну церкву з Московського патріахату

Митрополит Вінницький і Барський Симеон, який є постійним членом Священного синоду Православної церкви України в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, що, перейшовши до Помісної церкви, дуже багато втратив. Але він пішов на це свідомо, щоб утворилася Православна церква України. Симеон - один з двох єпископів Московського патріархату в Україні, які наприкінці минулого року перейшли до помісної церкви України.

«Київський патріархат став кістяком Православної церкви України, адже у них 42 архієреї, 15 у УАПЦ і тільки двоє нас (з митрополитом Олександром Драбинком – «Главком») з колишнього Московського патріархату. Вселенський патріархат заявив, що (при об'єднанні) мають бути три гілки православ’я. Тобто якби ми не прийшли, нічого цього не сталося б. Я втратив дуже багато. У мене було 320 парафій, зараз лишилося 20. Мав 280 священників, а залишилося тільки 30. Але ми прийшли для того, щоби постала ця церква. Дякуючи нам, вона є. А сьогодні ви все це губите, кажу я Філарету», - зазначив Симеон.

Митрополит пояснив, що стосовно Філарета, який вирішив відновити УПЦ КП досі не було рішучих кроків тому, що майже всі у новій церкві були дітьми, які виросли під наглядом патріарха, в умовах авторитарного правління. «Було тільки те, що він казав. Та церква була самоізольованою, не мала зв’язків із зовнішнім світом», - додав митрополит.

Але сьогодні, за словами митрополита Симеона, весь єпископат України не підтримує дій Філарета.

Зазначимо, у Києві в понеділок, 24 червня, відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної церкви України у відповідь на дії Філарета, який повернув собі Київський патріархат разом з майном та не визнав Томос.

Священний Синод ввів жорсткі санкції проти почесного патріарха: перепідпорядкувати усі парафії Філарета Епіфанію; відлучити єпископів, які підтримали Філарета та забрати єпархію у Філарета.

Згудно з рішенням Синод, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією. Українська православна церква не сприймає рішень Філарета.

При цьому почесний патріарх й надалі служитиме у Володимирському соборі у Києві.