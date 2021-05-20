Поліцейські затримали учасників банди, які катували людей гарячою праскою (відео)

З вогнепальною та холодною зброєю зловмисники здійснювали жорстокі напади як на будинки мешканців, так і на офісні приміщення

Мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували угруповання для вчинення розбійних нападів

Поліцейські затримали учасників злочинного угруповання, які скоювали озброєні розбійні напади та катування людей у чотирьох областях України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, злочинці поводилися достатньо зухвало. «Ця група скоїла ряд жорстоких злочинів на території держави, працювала достатньо жорстко та агресивно. Під час злочинів поводилися достатньо зухвало, влаштовували погроми, катували людей, зокрема розпеченою праскою, перед цим прив’язуючи скотчем до стільця», – повідомив Клименко .

Поліцейські встановили, що мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували стійке озброєне вогнепальною та холодною зброєю злочинне угруповання для систематичного вчинення розбійних нападів.

З вогнепальною та холодною зброєю зловмисники здійснювали жорстокі напади як на будинки мешканців, так і на офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, зв’язували та катували потерпілих.

Група з чітким розподілом ролей кожного учасника діяла упродовж тривалого часу, зазначають у поліції.

За словами Клименка, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів на території України зловмисники мали спеціальну фізичну підготовку, ретельно готувалися та планували кожний злочин.