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    «Казус Албана». У «Євросолідарності» заявили, що прецедент зводить нанівець зусилля України щодо повернення Криму

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    <p>У Київ порушник українських законів Dr. Alban прилетів для зйомок у новорічному випуску &laquo;Вечірнього кварталу&raquo;</p> - «Казус Албана». У «Євросолідарності» заявили, що прецедент зводить нанівець зусилля України щодо повернення Криму

    У Київ порушник українських законів Dr. Alban прилетів для зйомок у новорічному випуску «Вечірнього кварталу»

    Фото: instagram.com/dralbanofficial

    «Телефоне право» Зеленського в історії з Dr.Alban – це ще й очевидний конфлікт інтересів, наголосили у політсилі

    Неочікувано швидко Володимир Зеленський почав втілювати в життя своє новорічне поздоровлення #какаяразниця. Очевидно, що він так і не усвідомлює, наскільки його особисте втручання і виступ шведського співака Dr. Alban в «95-му кварталі» можуть мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії Кримського півострова з боку Російської Федерації.

    Про це йдеться в заяві політичної партії «Європейська солідарність».

    «Після ганебного звільнення «беркутів» Володимир Зеленський вирішив показати всьому світу, що в його ручному управлінні не лише система правосуддя, але й Служба безпеки України. «Телефоне право» Зеленського в історії з Dr.Alban – це ще й очевидний конфлікт інтересів. Музиканта впустили в Україну за вказівкою президента задля виступу в шоу-програмі компанії, з діяльності якої Зеленський отримує чималі роялті», – йдеться у заяві.

    У політсилі зауважили, що новій владі час зрозуміти – треба захищати не інтереси «95-го кварталу» чи своїх друзів і спонсорів, а всієї України.

    І підкреслили, що правоохоронні органи мають якнайшвидше надати відповідь українському суспільству: хто і на якій підставі зняв заборону і надав дозвіл на в'їзд в Україну співаку, який своїми діями порушував територіальну цілісність України.

    Нагадаємо, на Росії вже заявили, що «прецедент Албана» – це початок визнання Україною Криму російським.

    Раніше стало відомо, що співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського.

    Крим анексія Володимир Зеленський окуповані території артист правосуддя Квартал 95 співак
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