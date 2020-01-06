«Казус Албана». У «Євросолідарності» заявили, що прецедент зводить нанівець зусилля України щодо повернення Криму



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У Київ порушник українських законів Dr. Alban прилетів для зйомок у новорічному випуску «Вечірнього кварталу» Фото: instagram.com/dralbanofficial

«Телефоне право» Зеленського в історії з Dr.Alban – це ще й очевидний конфлікт інтересів, наголосили у політсилі

Неочікувано швидко Володимир Зеленський почав втілювати в життя своє новорічне поздоровлення #какаяразниця. Очевидно, що він так і не усвідомлює, наскільки його особисте втручання і виступ шведського співака Dr. Alban в «95-му кварталі» можуть мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії Кримського півострова з боку Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві політичної партії «Європейська солідарність».

«Після ганебного звільнення «беркутів» Володимир Зеленський вирішив показати всьому світу, що в його ручному управлінні не лише система правосуддя, але й Служба безпеки України. «Телефоне право» Зеленського в історії з Dr.Alban – це ще й очевидний конфлікт інтересів. Музиканта впустили в Україну за вказівкою президента задля виступу в шоу-програмі компанії, з діяльності якої Зеленський отримує чималі роялті», – йдеться у заяві.

У політсилі зауважили, що новій владі час зрозуміти – треба захищати не інтереси «95-го кварталу» чи своїх друзів і спонсорів, а всієї України.

І підкреслили, що правоохоронні органи мають якнайшвидше надати відповідь українському суспільству: хто і на якій підставі зняв заборону і надав дозвіл на в'їзд в Україну співаку, який своїми діями порушував територіальну цілісність України.

Нагадаємо, на Росії вже заявили, що «прецедент Албана» – це початок визнання Україною Криму російським.

Раніше стало відомо, що співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського.