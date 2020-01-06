Зеленський всупереч протоколу зустрівся в Омані з міністром, який підтримав Іран



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Зеленський всупереч протоколу зустрівся в Омані з міністром, який співчував убивству іранського генерала Сулеймані

За дипломатичними канонами, рівень президента - це султан

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Раніше повідомлялося, що під час поїздки в Оман Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема, зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Султанату Оман в областях важкої промисловості, енергетики, будівництва, інформаційних технологій, сільського господарства, туризму, інновацій та медицини.

Втім, згідно з протоколом президент може летіти лише на зустріч з главою держави, і не під час вихідних та за свій кошт. За дипломатичними канонами, рівень президента - це султан.

Раніше іранське інформаційне агентство Mehrnews повідомляло про те, що прем’єр–міністр Оману в телефонній розмові висловив прем’єр–міністру Ірану співчуття з приводу ліквідації американцями іранського генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Нагадаємо, Володимир Зеленський разом з Богданом зустріне Новий рік у державній резиденції «Синьогора».