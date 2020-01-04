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    Співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського

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    Співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського

    Dr. Alban виступав у Криму після російської анексії півострову

    У новорічному шоу «Вечірній квартал« виступив шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму після анексії. Відео виступу Dr. Alban опубліковане в Facebook «Кварталу 95».

    Про зняття заборони в’їзду до України повідомляється в Instagram-акаунті співака.

    «Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі», — написав співак у Instagram.

    Dr. Alban виступав у Криму після російської анексії півострову.

    Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій частині України.

    Нагадаємо, напередодні в СБУ підтвердили, що зняли заборону на в’їзд актору зі «Сватів».

    Крим Instagram співак
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