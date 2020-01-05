Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана – це початок визнання Україною Криму російським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співак Dr. Alban і президент України Зеленський

Dr.Alban виступав в окупованому Криму, який у своєму дописі назвав «спірною територією»

Візит до Києва шведського виконавця Dr.Alban, в’їзд якого до України був заборонений через відвідини окупованого Криму, і сприяння особисто президента Зеленського у наданні дозволу на в’їзд – це початок визнання Україною Криму російським.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише російський пропагандист, головний редактор федерального видання «Российские вести» Дмітрій Єрмолаев. «Прецедент Албана. Власне, визнання Україною Криму російським почалось», – пише Єрмолаєв.

Як відомо, на сторінці в Instagram шведського музиканта з’явився допис про те, що він зміг приїхати до Києва для участі у новорічному випуску шоу «95-го кварталу» тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своєму дописі назвав «спірною територією».

Після скандалу у соціальних мережах співак видалив свій попередній допис і написав інший, в якому немає згадки про «допомогу» президента Зеленського.

Нагадаємо, співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського.