Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана – це початок визнання Україною Криму російським
Dr.Alban виступав в окупованому Криму, який у своєму дописі назвав «спірною територією»
Візит до Києва шведського виконавця Dr.Alban, в’їзд якого до України був заборонений через відвідини окупованого Криму, і сприяння особисто президента Зеленського у наданні дозволу на в’їзд – це початок визнання Україною Криму російським.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише російський пропагандист, головний редактор федерального видання «Российские вести» Дмітрій Єрмолаев. «Прецедент Албана. Власне, визнання Україною Криму російським почалось», – пише Єрмолаєв.
Як відомо, на сторінці в Instagram шведського музиканта з’явився допис про те, що він зміг приїхати до Києва для участі у новорічному випуску шоу «95-го кварталу» тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своєму дописі назвав «спірною територією».
Після скандалу у соціальних мережах співак видалив свій попередній допис і написав інший, в якому немає згадки про «допомогу» президента Зеленського.
Нагадаємо, співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського.