  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана – це початок визнання Україною Криму російським

    • Розсилка
    Співак Dr. Alban і президент України Зеленський&nbsp; - Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана – це початок визнання Україною Криму російським
    Співак Dr. Alban і президент України Зеленський 

    Dr.Alban виступав в окупованому Криму, який у своєму дописі назвав «спірною територією»

    Візит до Києва шведського виконавця Dr.Alban, в’їзд якого до України був заборонений через відвідини окупованого Криму, і сприяння особисто президента Зеленського у наданні дозволу на в’їзд – це початок визнання Україною Криму російським.

    Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише російський пропагандист, головний редактор федерального видання «Российские вести» Дмітрій Єрмолаев. «Прецедент Албана. Власне, визнання Україною Криму російським почалось», – пише Єрмолаєв.

    5__.__..._-___-_google_chrome_01

    Як відомо, на сторінці в Instagram шведського музиканта з’явився допис про те, що він зміг приїхати до Києва для участі у новорічному випуску шоу «95-го кварталу» тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своєму дописі назвав «спірною територією».

    Після скандалу у соціальних мережах співак видалив свій попередній допис і написав інший, в якому немає згадки про «допомогу» президента Зеленського.

    Нагадаємо, співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського.

    Крим Київ Володимир Зеленський артист співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ