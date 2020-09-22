Керівництво НКРЕКП планує збільшити собі зарплати на 50% – нардеп



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Майже 90% усього фонду піде на підвищення зарплат, - зазначає Кучеренко

У 2020 році бюджет комісії складав 487,5 млн грн, а у 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн, - пояснив Кучеренко

Проект державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на утримання Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в 1,5 рази і майже всі кошти будуть направлені на збільшення фонду заробітної плати. Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.



«В НКРЕКП в розпал кризи в 1,5 рази зростають зарплати! На 2021 рік витати бюджету на утримання цього органу керівництво комісії пропонує збільшити в 1,5 рази. У 2020 році бюджет комісії складав 487,5 млн грн, а у 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн. Майже 90% усього фонду піде на підвищення зарплат», – написав народний депутат на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Кучеренко наголосив, що збільшення фінансування НКРЕКП відразу на 50% відбувається на тлі найбільшої з 1990х років кризі в енергетиці, розквіту корупційних схем і повної відсутності довіри до цього органу.



«Чим же керівництво комісії заслужило надбавку в 215 млн грн до заробітної плати? Вперше з 90-х років на енергоринку мільярдні борги, державні енергокомпанії в рекордних збитках, у гарантованого покупця – дірка в бюджеті в 20 млрд грн! На ринку процвітають корупційні схеми, Вже в наступному році населенню прийдеться платити повний тариф через низку злочинних непрофесійних дій цього складу НКРЕКП», – зазначив Кучеренко.



За його словами, фінансування НКРЕКП здійснюється за рахунок сплати до спецфонду держбюджету всіма суб’єктами ринку енергетики та комунальних послуг фіксованої ставки за регулювання, розмір якої встановлює НКРЕКП.



«Їх сплачує кожен облгаз, кожне обленерго, водоканал - тобто всі учасники ринку і надавачі комунальних послуг. Ці кошти закладаються в тарифах, тобто за ріст зарплат керівництва НКРЕКП в 2021 році на 50% заплатимо ми зі своїх кишень», – пояснив Кучеренко.

Депутат вимагає переглянути кошторис комісії на 2021 г.



«Такий бюджет і такі заробітні плати тарифного регулятора неприпустимі. Розумію, що в НКРЕКП із захватом в очах дивляться на мільйонну заробітну плату керівника «Нафтогазу» Коболєва, але стільки «коболєвих» українська енергетика і економіка не витримає», – наголосив нардеп.



Нагадаємо, раніше депутат Михайло Волинець звернувся до Кабміну з проханням припинити повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересу, пов'язаний з сімейним енергетичним бізнесом.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював «Еф Енд Ем Україна» і володів 10% її уставного капіталу. Після призначення він передав управління компанію рідному брату Артему Тарасюку, який очолює її і понині. Після призначення Валерія Тарасюка головою НКРЕКП, активність компанії його брата на енергетичному ринку різко зросла.



Вперше інформація про бізнес-інтереси сім’ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці з’явилася в ЗМІ ще 10 вересня. В той же день на сайті НКРЕКП був опублікований проект постанови про анулювання ліцензії компанії «Еф Енд Ем Україна».



На найближчому засіданні НКРЕКП 16 вересня ліцензія була анульована. ЗМІ на засідання не були допущені, а сам очільник комісії Валерій Тарасюк на нього не явився.