Сімейний бізнес Тарасюка торгував струмом під час його роботи головою НКРЕКП, — Наливайченко



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За даними слідчої комісії, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював «Еф Енд Ем Україна» і володів 10% її уставного капіталу

«Перший платіж був здійснений 7 листопада 2019 року, буквально через три дні (!) після того, як Тарасюк став головою НКРЕКП»

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила факти систематичних платежів компанією «Еф Енд Ем Україна» рідного брата очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка на адресу ДП «Оператор Ринку» для участі в торгівлі електричною енергією в щоденному режимі.

Про це повідомив один із членів ТСК, народний депутат Валентин Наливайченко.

«У рамках роботи тимчасової слідчої комісії ми виявили, що з жовтня 2019 по травень 2020 компанія «Еф Енд Ем Україна» стабільно оплачувала ДП «Оператор Ринку» щомісячні платежі за участь в організованих сегментах ринку електроенергії - «ринку на добу наперед» та «внутрішньодобовому ринку», - повідомив народний депутат на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ці платежі, за даними ТСК, давали можливість компанії «Еф Енд Ем Україна» купувати та продавали електроенергію в щоденному режимі.

«Перший платіж був здійснений 7 листопада 2019 року, буквально через три дні (!) після того, як Валерій Тарасюк став головою Національного регулятора в сферах енергетики і комунальних послуг», - назначив Наливайченко.

За попередніми висновками ТСК, активність «Еф Енд Ем Україна» на енергетичному ринку суттєво посилилася після того, як Валерій Тарасюку зайняв посаду голови НКРЕКП.

За даними слідчої комісії, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював «Еф Енд Ем Україна» і володів 10% її уставного капіталу. Після призначення він передав управління компанію рідному брату Артему Тарасюку, який очолює її і понині.

Раніше стало відомо, що уже після призначення Тарасюка головою НКРЕКП компанія його рідного брата була контрагентом НЕК «Укренерго» - системного оператора енергосистеми України.

Нагадаємо, вперше інформація про бізнес-інтереси сім’ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці ще 10 вересня повідомив колишній заступник голови комітету Верховної ради по запобіганню і протидії корупції Борислав Береза. В той же день на сайті НКРЕКП був опублікований проект постанови про анулювання ліцензії компанії «Еф Енд Ем Україна».

На найближчому засіданні НКРЕКП 16 вересня ліцензія була анульована. ЗМІ на засідання не були допущені, а сам очільник комісії Валерій Тарасюк на нього не явився.

14 вересня народний депутат Михайло Волинець офіційно звернувся до НАЗК для перевірки фактів порушення Тарасюком антикорупційного законодавства та вимог закону «Про НКРЕКП». Також нардеп звернувся до Кабінету Міністрів з вимогою припинити повноваження Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересів.