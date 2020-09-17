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    Економіка та фінанси

    Ексчлен НКРЕКП пояснив користь скандальної формули «Роттердам+»

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    <div class="alt">28 серпня САП оголосила про закриття справи &laquo;Роттердам +&raquo; через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитків</div> <span></span> - Ексчлен НКРЕКП пояснив користь скандальної формули «Роттердам+»
    28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам +» через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитків

    Кращого варіанту за «Роттердам+» для визначення прогнозної ОРЦ не існувало, – вважає Рогозін

    Формула «Роттердам+» на момент її запровадження була найбільш оптимальним варіантом визначення вартості вугілля при розрахунку прогнозної-оптової ринкової ціни (ОРЦ) електричної енергії. Про це повідомив колишній голова НКРЕ та ексчлен НКРЕКП Олександр Рогозін.

    «Щодо «Роттердам+», то принцип застосовувався для того, щоб визначити оптову ціну електроенергії ще за старого ринку. Іншого кращого шляху взагалі не було. Це був нормальний шлях», - зазначив колишній голова національного регулятора.

    За його словами, методика визначення прогнозної ОРЦ, яка пізніше в медіа отримала назву «Роттердам+», була тимчасовим рішенням для відходу від ручного регулювання до ринкових відносин.

    «Це було досить тимчасове рішення: мало бути рішення, щоб враховувати реальну ціну вугілля. Оскільки у нас тоді не було ринкового ціноутворення на вугілля – кращого варіанту, якщо не брати до уваги деякі дрібні деталі, не існувало», – додав Рогозін.

    Він додав, що принцип, який ліг в основу формули – індекс АРІ2 плюс вартість доставки – цілком відповідав європейській практиці.

    «В цілому практика правильна і дійсно застосована у світі. Щодо «Роттердаму+» це підтвердили багато в тому числі іноземних фахівців і експертиз. До речі, по газу застосування такого принципу взагалі ніколи не ставилося під сумнів», - зазначив колишній очільник Нацкомісії.

    Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

    11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

    9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.
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