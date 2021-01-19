Керівник МОЗ запевнив, що не закуповує російські ПЛР-тести

Держава, як і приватні лабораторії купують більшість ПЛР-тестів у вітчизняного виробника, – Степанов

Україна не закуповувала в Росії ПЛР-тести для виявлення коронавірусу. Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу.

«Я вам наведу цифри про тести, які закуповуються Міністерством охорони здоров'я по країнах виробників. Це КНР, США, Корея, Польща, Німеччина, Великобританія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Як ви бачите Російської Федерації тут немає», ‒ сказав міністр.

Він також додав, що держава, як і приватні лабораторії купують більшість ПЛР-тестів у вітчизняного виробника «Українські генетичні технології».

За його словами, згідно з даними Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, до реєстру юридичних осіб, відповідальних за ввезенням медичних виробів для діагностики коронавірусу методом ПЛР, належать 66 медичних позицій. З них Китай ‒15, Україна ‒12, США ‒ 7, Корея ‒ 5, Італія ‒ 5.

«Якщо ми говоримо про РФ, то це, відповідно, три зареєстровані медичні вироби. Три юридичні особи, які зареєстровані в РФ та здійснюють свою діяльність через українських постачальників. Відсоткове співвідношення використання тест-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менш ніж 0,6, і це використовується виключно в якихось приватних лабораторіях. Тобто держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не планує (тест-системи в РФ - ред.)», ‒ додав Степанов.

Нагадаємо, раніше голова Національної медичної палати, директор держпідприємства «Український науковий центр» Інститут вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко заявив, що майже всі тести на виявлення коронавірусу, які використовуються в Україні, були з Росії.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 18 січня, виявлено 3 939 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 801 особа, летальних випадків – 177, одужало – 15 052 особи, здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 167 655 осіб, одужало – 886 248 осіб, летальних випадків – 21 046, проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.