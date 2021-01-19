«Главное – перестать тестировать». Порошенко записав звернення щодо ситуації з коронавірусом

Влада «причепурила ковідну статистику, неначе новорічну ялинку», стрімко знизивши обсяги тестування, – лідер партії «Європейська солідарність»

Тотальне тестування, якісна діагностика, контрольована самоізоляція безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинація – поєднання цих кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу. Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Він зауважив, що влада «причепурила ковідну статистику, неначе новорічну ялинку», стрімко знизивши обсяги тестування. «Главное – перестать тестировать», – іронізує Петро Порошенко.

«Але щодня офіційні цифри спростовує мій телефон. Слухавка час від часу розривається від дзвінків з проханнями допомоги – то з киснем, то з ліками, то з лікарями, то з ліжками, то з грошима. За минулий рік мій благодійний фонд і компанії витратили до ста п’ятдесяти мільйонів власних коштів лише на боротьбу з ковідом. Тим часом мародери на пандемії майже тридцять мільярдів гривень з антиковідного фонду закатали в асфальт через проект «Велике крадівництво», – говорить Порошенко.

«У «Європейської солідарності» є абсолютно конкретна програма дій.

По-перше, тотальне тестування і якісна діагностика. Словаччина, для прикладу, сьогодні розпочала другу хвилю загальнонаціонального тестування.

По-друге, контрольована самоізоляція безсимптомних.

безсимптомних. По-третє, безкоштовне і гарантоване лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби.

І четверте – обов’язкова вакцинація здорових.

Поєднання цих чотирьох кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу. Країна повернеться до нормального життя. Отже, вакцинація – головний національний проект і пріоритет на 2021 рік», – наголошує Петро Порошенко.

«Десятки країн вже вакцинуються. А наша влада тільки-но намагається стати в чергу. Багато хто з вас чув, що минулого тижня Україну відвідала Президент Молдови Майя Санду. Ще й місяця не пройшло, як вона вступила на посаду, а там вже забезпечено початок безкоштовного щеплення, причому якісним препаратом від Pfizer, закупленим за державні кошти. Індія до кінця літа провакцинує майже триста мільйонів осіб – за кількістю населення це приблизно сім Україн. Днями стало відомо, що Африканський Союз вже придбав 270 мільйонів якісних доз. Вони змогли. А Зеленський не зміг впоратись. Зрив вакцинації – це злочинна бездіяльність. Нульові здібності як переговорника», – робить невтішний висновок Порошенко.

«Єдине, що поки що більш-менш твердо обіцяє влада, – сумнівну вакцину з п’ятидесятивідостковою ефективністю, створену за технологіями вчорашнього дня», – наголошує п’ятий президент.

«У влади не має бути ні дня, ні ночі. Вони мають мотатися по всьому світу, купувати в усіх якісних виробників вакцини, крім російських, звісно ж. Слід придбати терміново не менше двадцяти мільйонів доз. Бо лише така кількість забезпечить групи ризику: медичних працівників, яких влада так і не застрахувала; літніх людей, в першу чергу, будинки для людей похилого віку; вчителів, вихователів, спрацівників соціальних служб. Ці групи мають отримати щеплення безкоштовно. Всі інші – за дуже поміркованою вартістю», – зазначає п’ятий президент.

«Наші фракції в обласних та міських радах вимагатимуть змін в місцевих бюджетах з метою виділити кошти на закупівлі вакцин, для того щоб підстрахувати бездіяльність центральної влади. Люди не можуть чекати, поки, вибачте за грубе слово, «роздупляться» в Офісі Зеленського та в його уряді», – наголосив Порошенко.

Лідер опозиції переконаний – економічна ситуація в Україні довгостроково залежить від масової вакцинації. «Від цього залежить, чи виживе вагома частина дрібного бізнесу – кав’ярні, ресторани, туристична галузь, бо це мільйони робочих місць. Як почуватиметься сфера культури – концертна діяльність, театри. Спортивні заклади. Як швидко їхні працівники повернуться до нормального життя. Пропонований нами план із чотирьох пунктів дозволяє практикувати точкові адресні карантинні обмеження замість тотального локдауну», – резюмує Петро Порошенко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 18 січня, виявлено 3 939 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 801 особа, летальних випадків – 177, одужало – 15 052 особи, здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 167 655 осіб, одужало – 886 248 осіб, летальних випадків – 21 046, проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.