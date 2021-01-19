У Китаї виник новий епіцентр зараження коронавірусом

Новий спалах коронавірусу зафіксований у провінції Цзілінь

У Китаї минулої доби 18 січня більшість нових випадків зараження коронавірусом виявили в північно-східній провінції Цзілінь. Про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР, повідомляє агентство «Сіньхуа».

«За минулу добу було виявлено 43 нових хворих, у той час як за неділю минулого тижня ‒ 30. Кількість інфікованих зростає», ‒ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом зі 118 нових випадків зараження коронавірусом ‒ 106 зафіксовані всередині країни.

Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася в провінції Хебей на сході країни. За останню добу в Хебеї виявлено 35 нових хворих.

У зв'язку з тим, що на території Хебей знаходиться Пекін, введені обмеження на в'їзд у столицю.

Як повідомлялося, ВООЗ б’є на сполох через нерівномірний розподіл Covid-вакцини.

Нагадаємо, у світі станом на 19 січня коронавірус зафіксували у понад 96 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 68,6 млн людей.