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    У Китаї виник новий епіцентр зараження коронавірусом

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    Загалом зі 118 нових випадків зараження коронавірусом ‒ 106 зафіксовані всередині країни - У Китаї виник новий епіцентр зараження коронавірусом
    Загалом зі 118 нових випадків зараження коронавірусом ‒ 106 зафіксовані всередині країни
    Фото: ЕРА/UPG

    Новий спалах коронавірусу зафіксований у провінції Цзілінь

    У Китаї минулої доби 18 січня  більшість нових випадків зараження коронавірусом виявили  в північно-східній провінції Цзілінь. Про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР, повідомляє агентство «Сіньхуа».

    «За минулу добу було виявлено 43 нових хворих, у той час як за неділю минулого тижня ‒ 30. Кількість інфікованих зростає», ‒ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що загалом зі 118 нових випадків зараження коронавірусом ‒ 106 зафіксовані всередині країни.

    Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася в провінції Хебей на сході країни. За останню добу в Хебеї виявлено 35 нових хворих.

    У зв'язку з тим, що на території Хебей знаходиться Пекін, введені обмеження на в'їзд у столицю.

    Як повідомлялося, ВООЗ б’є на сполох через нерівномірний розподіл Covid-вакцини.

    Нагадаємо, у світі станом на 19 січня коронавірус зафіксували у понад 96 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 68,6 млн людей.

    Теги: Китай хвороби ВООЗ коронавірус
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