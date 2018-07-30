Керівник «Укрзалізниці» відреагував на скандал з російськими значками



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За словами Кравцова, угода щодо нагородження знаком «Почесний залізничник» була підписана 15 років тому

Виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов заявив, що закупівля російських нагрудних значків «Почесний залізничник» 30 липня була припинена.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Кравцов зауважив, що угода щодо нагородження знаком «Почесний залізничник» датується 1993 роком.

«Ми звернулись до Міністерства інфраструктури України з відповідними документами, аби переглянути участь української сторони в цій угоді», - повідомив очільник «Укрзалізниці».

При цьому Кравцов зауважив, що залізничників не можна лишати нагород. «Ініціюємо запровадження найвищої національної відзнаки для працівників Української залізниці», - написав він.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» замовила у Росії виготовлення 96 нагородних знаків «Почесний залізничник» на загальну суму 182 тисяч рублів (трохи більше 77 тис. грн).