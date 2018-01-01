Керівникам областей заборонили залишати робочі місця на період снігопадів

Голови ОДА, РДА та місцевого самоврядування в умовах негоди не повинні залишати території своїх областей, - заявив Зубко

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Кабмін зобов'язав глав обласних державних адміністрацій не залишати межі областей на час негоди. [READ_MORE] Про це повідомляє «Урядовий портал». Заборона також стосується глав районних державних адміністрацій. «В



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Голови ОДА, РДА та місцевого самоврядування в умовах негоди не повинні залишати території своїх областей, - заявив Зубко

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Кабмін зобов'язав глав обласних державних адміністрацій не залишати межі областей на час негоди.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Заборона також стосується глав районних державних адміністрацій.

«В умовах надзвичайних ситуацій, всі повинні пам'ятати три головні речі: забезпечення безпеки людей, чітка координація дій і мобілізація ресурсів, а також особиста відповідальність керівників на місцях. Голови ОДА, РДА та місцевого самоврядування в умовах негоди не повинні залишати території своїх областей. Подолання наслідків і оперативне реагування - ваш прямий обов'язок», - заявив Зубко.

Також він наголосив, що функції по прибиранню снігу лежать на органах місцевого самоврядування та представниках Укравтодору.