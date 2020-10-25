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    Кернес, якого два місяці ніхто не бачив, лідирує на виборах мера Харкова: дані екзит-полу

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    Геннадій Кернес&nbsp;<span>перемагає в першому турі з показником 57,9%</span> - Кернес, якого два місяці ніхто не бачив, лідирує на виборах мера Харкова: дані екзит-полу
    Геннадій Кернес перемагає в першому турі з показником 57,9%

    Раніше з'явилася інформаціяІ, що мер Харкова переніс інсульт

    Чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах, про що свідчать дані екзит-полу, проведеного телеканалом Україна 24.

    Згідно з попередніми даними, за чинного главу міста віддали свої голоси 57,9% виборців.

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    Кернес, якого два місяці ніхто не бачив, лідирує на виборах мера Харкова: дані екзит-полу
    Кернес, якого два місяці ніхто не бачив, лідирує на виборах мера Харкова: дані екзит-полу

    На другому місці - кандидат від Опозиційної платформи — За життя Олександр Фельдман. За нього, за даними екзит-полу, проголосували 12,12% виборців.

    Замикає трійку кандидат від Слуги народу, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер (11,98%).

    Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

    16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.

    У Харківську міськраду проходять партії Блок Кернеса - Успішний Харків (39,52%), Опозиційна платформа - За життя (16,99%), Слуга народу (12,19%), Європейська солідарність (9,17%), Партія Шарія (6,1%), Блок Світличної - Разом (5,42%).

    Нагадаємо, що за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

    Харків вибори Геннадій Кернес рейтинг мер хвороби інсульт
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