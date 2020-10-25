Кернес, якого два місяці ніхто не бачив, лідирує на виборах мера Харкова: дані екзит-полу графіка



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Геннадій Кернес перемагає в першому турі з показником 57,9%

Раніше з'явилася інформаціяІ, що мер Харкова переніс інсульт

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах, про що свідчать дані екзит-полу, проведеного телеканалом Україна 24.

Згідно з попередніми даними, за чинного главу міста віддали свої голоси 57,9% виборців.

На другому місці - кандидат від Опозиційної платформи — За життя Олександр Фельдман. За нього, за даними екзит-полу, проголосували 12,12% виборців.

Замикає трійку кандидат від Слуги народу, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер (11,98%).

Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.

У Харківську міськраду проходять партії Блок Кернеса - Успішний Харків (39,52%), Опозиційна платформа - За життя (16,99%), Слуга народу (12,19%), Європейська солідарність (9,17%), Партія Шарія (6,1%), Блок Світличної - Разом (5,42%).

Нагадаємо, що за даними екзит-полу від Соціалогічної групи Рейтинг на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.