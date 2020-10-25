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    До Київради проходять сім партій – дані екзит-полу

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    До Київради проходять сім партій – дані екзит-полу

    Найбільше голосів отримала партія Віталія Кличка

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. Про це свідчать результати екзит-полу групи «Рейтинг».

    На другому місці партія «Європейська солідарність» із 18% голосів.

    Третє місце у партії «Слуга народу» - 9,5%.

    Далі йдуть:

    • партія «Голос» - 7,2%,
    • «Єдність» - 6,8%,
    • «ОПЗЖ» - 6,7%,
    • ВО «Батьківщина» - 6,6%.

    Решта партій набрали менше ніж 5% голосів виборців.

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    Соціологічна група «Рейтинг» представила декілька екзит-полів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які проводилися на 400 виборчих дільницях.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    соцопитування Київ Київрада вибори УДАР Министерство социальной политики
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