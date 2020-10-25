До Київради проходять сім партій – дані екзит-полу
Найбільше голосів отримала партія Віталія Кличка
На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. Про це свідчать результати екзит-полу групи «Рейтинг».
На другому місці партія «Європейська солідарність» із 18% голосів.
Третє місце у партії «Слуга народу» - 9,5%.
Далі йдуть:
- партія «Голос» - 7,2%,
- «Єдність» - 6,8%,
- «ОПЗЖ» - 6,7%,
- ВО «Батьківщина» - 6,6%.
Решта партій набрали менше ніж 5% голосів виборців.
Соціологічна група «Рейтинг» представила декілька екзит-полів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які проводилися на 400 виборчих дільницях.
Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.