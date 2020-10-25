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    Кличко лідирує на виборах мера Києва: дані екзит-полу

    • Розсилка
    Кличко лідирує на виборах мера Києва: дані екзит-полу

    У другому турі виборів, якщо офіційні дані підтвердять дані екзит-полу, за крісло столичного мера будуть змагатися Віталій Кличко та Олександр Попов

    На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців. Про це свідчать результати екзит-полу групи «Рейтинг», представлені у неділю ввечері.

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    На другому місці з 8,6% голосів екс-голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов (ОПЗЖ), на третьому - заступник голови партії Голос Сергій Притула.

    На четвертому місці з 8% - народний депутат фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці з 6,3% народний депутат фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

    Решта кандидатів набрали менше ніж 5% голосів виборців.

    Соціологічна група «Рейтинг» представила декілька екзит-полів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які проводилися на 400 виборчих дільницях.

    Як повідомлялося, Міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

    25 жовтня Кличко закликав дотримуватися правил безпеки на виборчих дільницях.

     

    Віталій Кличко соцопитування Київ депутат рейтинг мер Олександр Попов
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