Кличко лідирує на виборах мера Києва: дані екзит-полу



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У другому турі виборів, якщо офіційні дані підтвердять дані екзит-полу, за крісло столичного мера будуть змагатися Віталій Кличко та Олександр Попов

На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців. Про це свідчать результати екзит-полу групи «Рейтинг», представлені у неділю ввечері.

На другому місці з 8,6% голосів екс-голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов (ОПЗЖ), на третьому - заступник голови партії Голос Сергій Притула.

На четвертому місці з 8% - народний депутат фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці з 6,3% народний депутат фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

Решта кандидатів набрали менше ніж 5% голосів виборців.

Соціологічна група «Рейтинг» представила декілька екзит-полів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які проводилися на 400 виборчих дільницях.

Як повідомлялося, Міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

25 жовтня Кличко закликав дотримуватися правил безпеки на виборчих дільницях.