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    Економіка та фінанси

    У Польщі підрахували, яку зарплату отримують українські заробітчани

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    Польська національна валюта - У Польщі підрахували, яку зарплату отримують українські заробітчани
    Польська національна валюта

    45% українців у Польщі отримують в місяць, за вирахуванням податків, понад 3000 злотих

    Понад 2,5 тисячі злотих (близько $675 або майже 19 тисяч гривень) отримують щомісяця 75% українців, які працюють у Польщі.

    Про це йдеться в звіті компанії по працевлаштуванню Personnel Service, повідомляє dt.ua з посиланням на Rzeczpospolita.

    45% українців у Польщі отримують в місяць, за вирахуванням податків, понад 3000 злотих, тобто більше $810 або 22,6 тисячі гривень.

    Тільки 4,7% українців отримують мінімальну польську зарплату 1550 злотих, на українські гроші - більше 11,6 тисячі гривень. За словами президента Personnel Service Кшиштофа Інгльота, українці заробляють приблизно стільки ж, як і поляки.

    Він зазначив, що іноді може складатися враження, що українці заробляють більше поляків, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години.

    Як зазначає видання, з точки зору роботодавців, працівники-мігранти не дешевші місцевих працівників. І все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам. При цьому витрати українських трудових мігрантів вельми невеликі. Майже 90% з них витрачають менше 1000 злотих ($270 або 7,5 тис. гривень)

    Нагадаємо, у серпні в Польщі виявили понад 200 нелегальних заробітчан з України.

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