Кількість дітей, що отруїлися в коледжі на Тернопільщині, зросла до 27



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Експерти відбирають зразки їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти

У Тернопільській області кількість дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зросла до 27.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Станом на 11 годину кількість дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зросла до двадцяти семи. На місці події працюють правоохоронці та експерти Держпродспоживслужби», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що цей факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Як повідомляло агентство, з підозрою на харчове отруєння в ніч з 18-го на 19 лютого до лікарні почали поступати студенти одного із коледжів Збаразького району.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. У решти - під вечір.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, серед госпіталізованих - як дівчата, так і хлопці віком від 15 до 18 років.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. Експерти відбирають зразки їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.