У ліцеї на Київщині розпилили невідому речовину: понад 20 постраждалих (оновлено)



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У Сквирському ліцеї сталася надзвичайна подія

До лікарні госпіталізовано понад двадцять дітей

Сьогодні, 19 лютого, у ліцеї у Сквирі на Київщині сталася надзвичайна подія.

Як повідомили «Главкому» джерела в екстрених службах, у ліцеї на вул. Незалежності, 63 розпилили невідому речовину.

На місце події виїхали рятувальники та 8 бригад швидкої допомоги.

В результаті інциденту постраждали діти. Наразі до Сквирської лікарні госпіталізовано понад 10 дітей. Лікарі оцінюють їх стан як нетяжкий.

ОНОВЛЕНО

Станом на 13:15, лікарні госпіталізовано 23 дитини, з них у 21 стан легкий, у двох - середньої тяжкості.

Як повідомлялося, 17 січня у середній школі № 2 м. Бровари було здійснено розпилення аерозольного балончика. З навчального приміщення рятувальники евакуювали 1701 учня та 99 вчителів.

До слова, 12 учнів із діагнозом харчове отруєння госпіталізували до Збаразької лікарні на Тернопільщині. Всі вони вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою.

10 лютого група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.