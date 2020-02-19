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    У ліцеї на Київщині розпилили невідому речовину: понад 20 постраждалих (оновлено)

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    У Сквирському ліцеї сталася надзвичайна подія - У ліцеї на Київщині розпилили невідому речовину: понад 20 постраждалих (оновлено)
    У Сквирському ліцеї сталася надзвичайна подія

    До лікарні госпіталізовано понад двадцять дітей

    Сьогодні, 19 лютого, у ліцеї у Сквирі на Київщині сталася надзвичайна подія.

    Як повідомили «Главкому» джерела в екстрених службах, у ліцеї на вул. Незалежності, 63 розпилили невідому речовину.

    На місце події виїхали рятувальники та 8 бригад швидкої допомоги.

    В результаті інциденту постраждали діти. Наразі до Сквирської лікарні госпіталізовано понад 10 дітей. Лікарі оцінюють їх стан як нетяжкий.

    ОНОВЛЕНО

    Станом на 13:15, лікарні госпіталізовано 23 дитини, з них у 21 стан легкий, у двох - середньої тяжкості.

    Як повідомлялося, 17 січня у середній школі № 2 м. Бровари було здійснено розпилення аерозольного балончика. З навчального приміщення рятувальники евакуювали 1701 учня та 99 вчителів.

    До слова, 12 учнів із діагнозом харчове отруєння госпіталізували до Збаразької лікарні на Тернопільщині. Всі вони вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою.

    10 лютого група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.

    ДСНС діти школа отруєння Київщина лікарня
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