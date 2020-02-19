На Тернопільщині отруїлося 12 учнів коледжу



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Діти наразі перебувають у лікарні

Дванадцятьох учнів із діагнозом харчове отруєння госпіталізували до Збаразької лікарні на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«19 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ, з попереднім діагнозом харчове отруєння, госпіталізовано 12 учнів (2003 - 2005 р.н.), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, минулого тижня на Львівщині у готелі отруїлися 14 людей. Серед госпіталізованих було четверо дітей.

До слова, 10 лютого група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.

Повідомляється, що серед постраждалих 7 дітей у віці до 15 років. Четверо дітей були госпіталізовані, ще трьом медики призначили амбулаторне лікування.