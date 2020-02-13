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    У Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом

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    У Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом

    Усіх потерпілих доставили до лікарень

    У Львові до лікарень за минулу добу доставили п'ятьох людей, у яких діагностували отруєння чадним газом.

    Про це передає  «Гал-інфо».

    За даними поліції Львівської області, у місті трапилось дві надзвичайні події, під час яких люди дістали отруєння. Перша подія трапилась 11 лютого о 21:10 год. у будинку по вул. Богуна. Тут отруїлися чадним газом троє осіб. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у медичні заклади Львова.

    Інша подія сталася 11 лютого о 21:32 год. у Львові в квартирі будинку по вул. Шевченка. Із отруєнням чадним газом звідси до обласної лікарні доставили двох осіб.

    Стан їх здоров'я - середнього ступеня важкості.

    Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрито подачу газу до квартири. Обставини обох подій встановлюються.

    Загалом від початку 2020 року у Львові чадним газом вже отруїлась 21 людина.

    здоров'я Львів отруєння
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