У Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом
Усіх потерпілих доставили до лікарень
У Львові до лікарень за минулу добу доставили п'ятьох людей, у яких діагностували отруєння чадним газом.
Про це передає «Гал-інфо».
За даними поліції Львівської області, у місті трапилось дві надзвичайні події, під час яких люди дістали отруєння. Перша подія трапилась 11 лютого о 21:10 год. у будинку по вул. Богуна. Тут отруїлися чадним газом троє осіб. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у медичні заклади Львова.
Інша подія сталася 11 лютого о 21:32 год. у Львові в квартирі будинку по вул. Шевченка. Із отруєнням чадним газом звідси до обласної лікарні доставили двох осіб.
Стан їх здоров'я - середнього ступеня важкості.
Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрито подачу газу до квартири. Обставини обох подій встановлюються.
Загалом від початку 2020 року у Львові чадним газом вже отруїлась 21 людина.