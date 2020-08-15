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    Кількість людей, інфікованих коронавірусом, у світі перевищила 21,3 млн

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    Найбільша кількість хворих на Covid-19 &ndash; у США - Кількість людей, інфікованих коронавірусом, у світі перевищила 21,3 млн
    Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США

    Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях

    У світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 21 355 685 осіб. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    При цьому 11 917 803 осіб одужали, 763 367 пацієнтів померли.

    Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

    Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (5 476 266). Кількість померлих - 171 535, одужали – 2 875 147 осіб.

    На другому місці Бразилія – 3 278 895 інфікованих (106 571 особа померла й 2 384 302 одужали). На третьому місті Індія із 2 525 222 хворими (49 134 смерті від COVID-19 та 1 807 556 одужали).

    Як повідомлялось, у Південній Кореї виявили рекордну кількість інфікувань Covid-19 з березня.

    США Індія Бразилія Україна коронавірус
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