Друга хвиля: у Південній Кореї виявили рекордну кількість інфікувань Covid-19 з березня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада Республіки Корея раніше констатувала початок другої хвилі пандемії в країні

На тлі зростання кількості інфікованих влада країни посилила профілактичні заходи

Південнокорейські медики виявили за добу 166 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в країні склала 15 039, свідчать опубліковані в суботу дані центру контролю і профілактики захворювань при міністерстві охорони здоров’я країни, інформує південнокорейське агентство Yonhap.

Кількість заражень за добу виявилися максимальною з 11 березня, коли в країні було зареєстровано 242 випадки передачі Covid-19, і на третину більше, ніж днем раніше. Повідомляється, що більшість локальних випадків виявлено в столичному регіоні: 72 — в Сеулі, 67 — в сусідній провінції Кьонгідо. Кількість померлих не збільшилася, становлячи як і раніше 305 осіб, рівень смертності досягає 2,03%. Завершили лікування 38 пацієнтів, загальна кількість одужалих в країні склала 13 901.

Влада Республіки Корея раніше констатувала початок другої хвилі пандемії в країні. На тлі зростання кількості інфікованих влада країни посилила профілактичні заходи. Зокрема, введена трирівнева система карантинних заходів, а також система реєстрації за допомогою QR-кодів для відвідувачів громадських закладів.

У липні корейська влада зобов’язала іноземців, які прибувають з країн з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції, надавати сертифікати, які підтверджують негативний результат тесту на Covid-19. Поки такі обмеження стосуються громадян шести країн, в тому числі Бангладеш, Казахстану, Киргизстану і Пакистану. Згодом список може бути розширений.