Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 12

419 людей отримали поранення в 17 будівлях, які були зруйновані або пошкоджені

Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) повідомило про 12 загиблих і 419 постраждалих у результаті землетрусу поблизу Ізміра.

«Згідно з отриманою інформацією, загинули 12 осіб, 419 отримали поранення, в 17 будівлях, які були зруйновані або пошкоджені, тривають пошуково-рятувальні роботи», - йдеться в повідомленні агентства.

Команди рятувальників були мобілізовані в Стамбулі, Афйоні, Бурсі, Сакарьї, Кютахьї, Ескішехірі, Чанаккале, Муглі, Баликесірі, Манісі, Коньї, Денізлі, Ушаку та Іспарті.

У регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу. До регіону відбули також 48 співробітників Організації Червоного Півмісяця, пересувні кухні та обладнання, які можуть обслуговувати 25,5 тисяч людей. Підсилення також було направлене Міністерством транспорту та МОЗ.

Губернатор провінції Ізмір Явуз Селім Кьошгер повідомив, що з-під завалів було врятовано людей. Він також закликав жителів міста залишатися вдома або на відкритих ділянках та не рухатися самовільно до місць завалів з метою допомоги у рятувально-пошукових операціях, а також не їхати до медичних закладів здавати кров. За його словами, ситуація перебуває під контролем і потреби в додатковій крові немає.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.



