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    Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї

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    <span>Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин</span> - Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї
    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

    Терміни і місця проведення інспекцій обговорюватимуться на наступних переговорах США і КНДР на робочому рівні. Пхеньян гарантував безпеку інспекторів і невтручання у перевірки

    Північна Корея дала згоду на перевірку своїх ядерних об'єктів інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє The Korea Times з посиланням на офіційне джерело.

    «Під час нещодавніх переговорів представників США та Північної Кореї було досягнуто попередньої домовленості, згідно з якою інспектори МАГАТЕ у відповідний час матимуть доступ до ядерних та ракетних полігонів КНДР для контролю процесу денуклеаризації», - йдеться у повідомленні.

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    Як зазначило джерело видання, терміни і місця проведення інспекцій будуть обговорюватися на наступних переговорах США і КНДР на робочому рівні. Пхеньян також гарантував безпеку інспекторів і невтручання в перевірки.

    В адміністрації президента Республіки Корея не прокоментували цю інформацію.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.

    Джерело: Укрінформ

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