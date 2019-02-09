Трамп: Північна Корея стане економічною ракетою



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Президент США Дональд Трамп

«Північна Корея стане іншим видом ракети – ракетою економічною!»- заявив Трамп

Напередодні зустрічі з керівником Північної Кореї глава Білого дому Дональд Трамп висловив упевненість, що в разі успішних переговорів з Вашингтоном КНДР відчує істотне економічне зростання.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина стане великим економічним двигуном. Він (глава КНДР – ред.) може здивувати декого, але не мене, бо я знаю його і розумію, наскільки здатним він є. Північна Корея стане іншим видом ракети – ракетою економічною!»- зазначив Трамп.

Нагадаємо, друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.

Цього тижня президент Трамп підтвердив у Конгресі, що зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі 27 і 28 лютого, однак не вказав місто зустрічі.

Раніше повідомлялося, що чиновники адміністрації Трампа планують другий саміт президента з Кім Чен Ином вже протягом декількох тижнів. Спеціальний представник США в питаннях Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідав Пхеньян.

Як відомо, перша історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулась у червні 2018 року в Сінгапурі.