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    Трамп: Північна Корея стане економічною ракетою

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп: Північна Корея стане економічною ракетою
    Президент США Дональд Трамп

    «Північна Корея стане іншим видом ракети – ракетою економічною!»- заявив Трамп

    Напередодні зустрічі з керівником Північної Кореї глава Білого дому Дональд Трамп висловив упевненість, що в разі успішних переговорів з Вашингтоном КНДР відчує істотне економічне зростання.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина стане великим економічним двигуном. Він (глава КНДР – ред.) може здивувати декого, але не мене, бо я знаю його і розумію, наскільки здатним він є. Північна Корея стане іншим видом ракети – ракетою економічною!»- зазначив Трамп.

    Нагадаємо, друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.

    Цього тижня президент Трамп підтвердив у Конгресі, що зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі 27 і 28 лютого, однак не вказав місто зустрічі.

    Раніше повідомлялося, що чиновники адміністрації Трампа планують другий саміт президента з Кім Чен Ином вже протягом декількох тижнів. Спеціальний представник США в питаннях Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідав Пхеньян.

    Як відомо, перша історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулась у червні 2018 року в Сінгапурі.

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