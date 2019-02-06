Трамп оголосив дату і місце зустрічі з Кім Чен Ином



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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Трамп заявив, що якби президентом США став би хтось інший, а не він, то США вже б давно воювали з Північною Кореєю

Президент Сполучених Шатов Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі 27 і 28 лютого.

Про це повідомляє Politico.

Трамп офіційно оголосив про дату свого другого саміту з Кім Чен Ином під час щорічного звернення до Конгресу США.

Він також заявив, що якби президентом США став би хтось інший, а не він, то США вже б давно воювали з Північною Кореєю.

Чиновники адміністрації Трампа планують другий саміт президента з Ином вже протягом декількох тижнів. Спеціальний представник США в питаннях Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідає Пхеньян.

Раніше повідомлялося, що дата і місце проведення нової зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином були узгоджені і можуть бути оголошені цього тижня.

Раніше Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть другий саміт наприкінці лютого 2019 року.

Перша історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулась у червні 2018 року в Сінгапурі.