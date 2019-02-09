Другий саміт Трампа і Кім Чен Ина пройде в Ханої



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Глава Білого дому зізнався, що з нетерпінням чекає на зустріч з Кім Чен Ином

Зустріч лідерів США і КНДР запланована на 27-28 лютого

Друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп у Twitter.

«Мої представники щойно покинули Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі і узгодження часу і дати проведення другого саміту з Кім Чен Ином. Вона відбудеться в Ханої, В'єтнам, 27 і 28 лютого», - написав Трамп.

Глава Білого дому зізнався, що з нетерпінням чекає на зустріч з Кім Чен Ином.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.

Раніше повідомлялося, що чиновники адміністрації Трампа планують другий саміт президента з Кім Чен Ином вже протягом декількох тижнів. Спеціальний представник США в питаннях Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідав Пхеньян.

Цього тижня президент Трамп підтвердив у Конгресі, що зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі 27 і 28 лютого, однак не вказав місто зустрічі.

Раніше Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть другий саміт наприкінці лютого 2019 року.

Перша історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулась у червні 2018 року в Сінгапурі.