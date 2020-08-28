Кіпр ввів особливі умови в'їзду для українських туристів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кіпр ввів особливі умови в'їзду для українських туристів

В'їзд на Кіпр відтепер дозволений лише окремим категоріям осіб

Кіпр відніс Україну до категорії країн високого ризику по Covid-19 і ввів для українців особливі умови в'їзду.

Про це повідомляє avianews.

За інформацією видання, в'їзд на Кіпр відтепер дозволений лише окремим категоріям осіб. До них належать, зокрема, громадяни Кіпру, які постійно проживають на острові, їх подружжя та діти не залежно від громадянства, іноземці з дозволом на проживання, батьки, подружжя або діти осіб, які легально проживають на Кіпрі.

Таким чином, зазначає видання, в'їзд на острів з туристичною метою досі не дозволено.

При цьому іноземці, що прибувають на Кіпр з країн високого ризику по Covid-19, мають пройти ПЛР-тест на коронавірус або надати результат тесту, зробленого не раніше 72 годин до в'їзду в країну.

Крім того, всі прибулі на Кіпр мають пройти 14-денну самоізоляцію, а за 48 годин до її завершення пройти за свій рахунок ще одне ПЛР-тестування на коронавірус і відправити його результати на електронну адресу Міністерства охорони здоров'я Кіпру.

Зазначається, що завершити самоізоляцію особа може лише після отримання негативного результату ПЛР-тестування.

У виданні додали, що відповідні правила вступають в дію з 28 серпня.

До слова, уряд Фінляндії вводить обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не входять до ЄС, і де фіксується несприятлива епідеміологічна ситуація з Covid-19.