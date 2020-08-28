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    Фінляндія заборонила в’їзд українським збирачам ягід через Covid-19

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    Фінляндія заборонила в&rsquo;їзд українським збирачам ягід через Covid-19 - Фінляндія заборонила в’їзд українським збирачам ягід через Covid-19
    Фінляндія заборонила в’їзд українським збирачам ягід через Covid-19

    Заборона не розповсюджується на громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї

    Уряд Фінляндії вводить обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не входять до ЄС, і де фіксується несприятлива епідеміологічна ситуація з Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба Державної ради Фінляндії.

    Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно торкнеться, зокрема, українських збирачів.

    Заборона не розповсюджується на громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї.

    За останніми даними у світі зареєстровано понад 24,6 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. Понад 834 тисяч із них виявилися смертельними.

    До слова, уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

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