Коронавірус атакує Буковину: за добу виявили 155 нових випадків хвороби



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Коронавірус атакує Буковину:

Загальна кількість зафіксованих на Буковині випадків зараження коронавірусом від першого встановленого випадку становить 9855 осіб

У Чернівецькій області сьогодні медики зафіксували 155 нових випадків зараження коронавірусною хворобою Covid-19.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні дослідив 564 зразки.

Також 63 людини сьогодні одужали від коронавірусу.

Загальна кількість зафіксованих на Буковині випадків зараження коронавірусом від першого встановленого випадку становить 9855 осіб.

Нагадаємо, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин.

З 24 серпня у Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

Як повідомлялося, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.