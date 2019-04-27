Китайський лідер привітав Зеленського з перемогою



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Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів Фото: Станіслава Груздєва

Голова КНР звернув особливу увагу на важливість зміцнення зв'язків з Україною

Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Володимира Зеленського з обранням на пост президента України. Про це в суботу повідомило агентство «Сіньхуа».

У вітальній телеграмі, направленій Зеленському 24 квітня, Сі Цзіньпін відмітив «успіхи в розвитку двосторонніх відносин між країнами з моменту встановлення дипломатичних зв'язків».

Голова КНР також звернув особливу увагу на важливість зміцнення зв'язків з Україною та заявив, що Пекін готовий працювати з Києвом для того, щоб підняти на більш високий рівень взаємовигідне співробітництво в інтересах народів двох країн.

Зокрема, повідомляється, що 22 квітня офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан, коментуючи підсумки президентських виборів на Україні, заявив, що Китай поважає вибір українців і має намір продовжувати вибудовувати з нею стосунки для реалізації проектів з цілого ряду напрямків.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

Джерело: УНН