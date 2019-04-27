Китайський лідер привітав Зеленського з перемогою
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Голова КНР звернув особливу увагу на важливість зміцнення зв'язків з Україною
Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Володимира Зеленського з обранням на пост президента України. Про це в суботу повідомило агентство «Сіньхуа».
У вітальній телеграмі, направленій Зеленському 24 квітня, Сі Цзіньпін відмітив «успіхи в розвитку двосторонніх відносин між країнами з моменту встановлення дипломатичних зв'язків».
Голова КНР також звернув особливу увагу на важливість зміцнення зв'язків з Україною та заявив, що Пекін готовий працювати з Києвом для того, щоб підняти на більш високий рівень взаємовигідне співробітництво в інтересах народів двох країн.
Зокрема, повідомляється, що 22 квітня офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан, коментуючи підсумки президентських виборів на Україні, заявив, що Китай поважає вибір українців і має намір продовжувати вибудовувати з нею стосунки для реалізації проектів з цілого ряду напрямків.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.
За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.
Джерело: УНН