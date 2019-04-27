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    Китайський лідер привітав Зеленського з перемогою

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    Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів - Китайський лідер привітав Зеленського з перемогою
    Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів
    Фото: Станіслава Груздєва

    Голова КНР звернув особливу увагу на важливість зміцнення зв'язків з Україною

    Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Володимира Зеленського з обранням на пост президента України. Про це в суботу повідомило агентство «Сіньхуа».

    У вітальній телеграмі, направленій Зеленському 24 квітня, Сі Цзіньпін відмітив «успіхи в розвитку двосторонніх відносин між країнами з моменту встановлення дипломатичних зв'язків».

    Голова КНР також звернув особливу увагу на важливість зміцнення зв'язків з Україною та заявив, що Пекін готовий працювати з Києвом для того, щоб підняти на більш високий рівень взаємовигідне співробітництво в інтересах народів двох країн.

    Зокрема, повідомляється, що 22 квітня офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан, коментуючи підсумки президентських виборів на Україні, заявив, що Китай поважає вибір українців і має намір продовжувати вибудовувати з нею стосунки для реалізації проектів з цілого ряду напрямків.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

    За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

     Читайте також: Дмитро Разумков: Ейфорії у Зеленського нема. Він розуміє, що 22 квітня все тільки почнеться

    Джерело: УНН

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