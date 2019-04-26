ЦВК оголосить результати виборів президента 30 квітня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати виборів президента оголосять приблизно о 12.00

Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

Про це йдеться у прес-релізі, що надійшов «Укрінформу» від прес-служби ЦВК.

«30 квітня, орієнтовно о 12.00, відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Згідно з пунктом 16 статті 85 закону «Про вибори Президента України» Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування не пізніш як на десятий день з дня повторного голосування встановлює та оголошує результати повторного голосування з виборів Президента України, про що складає протокол.

Повторне голосування на чергових виборах президента України відбулося 21 квітня.

У п'ятницю ЦВК завершила прийняття оригіналів протоколів про підсумки повторного голосування на чергових виборах Президента від окружних виборчих комісій, наразі документи опрацьовуються на відповідність вимогам законодавства.

За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.