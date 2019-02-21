Клімкін розповів, як Україна посилить моніторинг за Керченською протокою



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За словами Клімкіна, другий аспект - контекст присутності військово-морських сил українських друзів у Чорному морі

«Я сподіваюся, що нам вдасться здивувати Росію», - заявив Клімкін

Україна розробляє з міжнародними партнерами варіанти комбінованого моніторингу за проходом українських суден Керченською протокою – «з моря, з повітря і, вочевидь, з космосу».

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю виданню «Цензор».

«У Берліні відбулися наші консультації з німцями та французами стосовно можливого формату моніторингової місії. Ми хочемо, щоб вона була постійна та ефективна. А спочатку ідея наших партнерів полягала в тому, щоб надіслати по парі представників від кожної сторони, які мали б оцінити ситуацію, зокрема, в окупованій Керчі. Потім вони зрозуміли, про що йдеться, і що так робити не можна. Зараз ми проробляємо можливості моніторингу і з моря, і з повітря, і вочевидь, з космосу. Ефективний моніторинг буде працювати, тільки коли скомбінувати ці методи», - підкреслив міністр.

Він повідомив, що другий аспект - контекст присутності військово-морських сил українських друзів у Чорному морі.

«Тут є, звичайно, свої нюанси, пов’язані з конвенцією Монтрьо, але ми маємо ідеї, як це здійснити в рамках міжнародного права. Є ідеї стосовно купівлі або лізингу військових кораблів, спільної роботи екіпажів. Так що всі опції ми обговорюємо. Я сподіваюся, що нам вдасться здивувати Росію», - заявив Клімкін.

Нагадаємо, американський есмінець «Дональд Кук» увійшов у Чорне море для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками.