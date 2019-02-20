У Чорне море увійшов американський есмінець «Дональд Кук» (фото)



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Прибуття корабля «Дональд Кук» в Чорне море стане його другим візитом в цьому році Фото Сергія Смоленцева/Думская

Командувач силами ВМС США в Європі адмірал Джеймс Фогго засудив дії російської влади, які захопили в полон 24 українських моряків

Американський есмінець «Дональд Кук» увійшов у Чорне море для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками, заявили в ВМС США.

Про це повідомляє російська служба «Голосу Америки».

Прибуття корабля в Чорне море стане його другим візитом в цьому році.

Як повідомив командувач силами ВМС США в Європі адмірал Джеймс Фогго, «Дональд Кук» зайшов в порт Одеси.

Фогго засудив дії російської влади, які захопили в полон 24 українських моряків за звинуваченнями в незаконному перетині кордону РФ.

«Це українські моряки, офіцери і командувачі. Вони не злочинці, а їм пред'явлено звинувачення за кримінальним кодексом. Вони повинні отримати захист відповідно до Женевської конвенції, ось чому США і інші країни НАТО втручаються в ситуацію і вимагають звільнити їх негайно, але Росія як і раніше утримує їх. Це абсолютно неправильно, і це не та поведінка, яку можна очікувати від великої держави, якою хоче бути Росія», - заявив адмірал.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України - катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі.

У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольні РФ «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за обвинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Зараз усі вони перебувають у СІЗО «Лефортово».

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов повідомив, що 20 лютого апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відносно шостої четвірки військовополонених українських моряків.

Раніше повідомлялося, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО.